Мхитарян может не сыграть против "Атлетико"

Полузащитник лондонского "Арсенала" Генрих Мхитарян может не сыграть в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы против мадридского "Атлетико".

Об этом, как информирует Daily Star, сообщил главный тренер "канониров" Арсен Венгер. В частности, он рассказал: "Посмотрим, будет ли доступен Генрих Мхитарян в четверг. Вчера я заменил его, потому что у него образовалась гематома на колене".

Напомним, вчера "Арсенал" уступил "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru