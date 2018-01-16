Мхитарян может остаться в "МЮ"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью не смог точно ответить на вопрос о том, останется ли в команде полузащитник Генрих Мхитарян.

"Генрих - хороший игрок высокого качества, которого я люблю. Покинет ли он команду? Это возможно. Но также возможно, что он останется. Я просто пытаюсь сделать лучшее для игрока и команды. У меня есть команда из 22 игроков, и я хочу сохранить команду из 22 игроков", - отметил он.

Напомним, что футболистом интересовался "Интер".

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