Мхитарян может перебраться в другой клуб Серии А
Фото: твиттер Генриха Мхитаряна/Автор неизвестен
"Лацио" проявляет интерес к армянскому полузащитнику "Ромы" Генриху Мхитаряну, сообщает Tuttomercatoweb.
По сведениям источника, "орлы" рассматривают вариант с подписанием футболиста в летнее трансферное окно. Контракт хавбека с "Ромой" истекает ближайшим летом, поэтому он может сменить клуб бесплатно.
В нынешнем сезоне 33-летний Мхитарян провел за "Рому" 41 матч во всех турнирах, забил четыре гола и отдал девять результативных передач.
Не пропустите: Легенда "МЮ" высказался о назначении тен Хага. | http://soccernews.ru
Комментарии
Лента новостей
-
"Бернли" победил "Саутгемптон" в матче АПЛ
-
Лаутаро Мартинес определился с новым клубом
-
Мхитарян может перебраться в другой клуб Серии А
-
"Атлетик" едва не упустил победу над "Кадисом"
-
Навас высказался о ситуации с вратарями в ПСЖ
-
"Шахтер" продал бразильца в "Ред Булл Зальцбург"
-
Виллиан может покинуть "Коринтианс" из-за угроз
-
"Севилья" в результативном матче победила "Леванте"
-
Капитану "Манчестер Юнайтед" пригрозили взорвать его дом
-
"Спартак" и "Динамо" узнали соперников в полуфинале Кубка России
-
Бэйл получил предложение из МЛС
-
Система видеоповторов может уйти из чемпионата России
-
Президент Франции высказался о будущем Мбаппе
-
Совладелец "Спартака" покинет "Лукойл"
-
Легенда "МЮ" высказался о назначении тен Хага
-
Тен Хаг отреагировал на назначение главным тренером "МЮ"
-
"Манчестер Юнайтед" объявил о назначении тен Хага
-
Главные новости дня: 20 апреля
-
"Манчестер Юнайтед" могут покинуть 15 игроков
-
Феерия ПСЖ, победы "Монако" и "Марселя": результаты 33-го тура Лиги 1
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17