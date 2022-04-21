Мхитарян может перебраться в другой клуб Серии А

Фото: твиттер Генриха Мхитаряна/Автор неизвестен

"Лацио" проявляет интерес к армянскому полузащитнику "Ромы" Генриху Мхитаряну, сообщает Tuttomercatoweb.

По сведениям источника, "орлы" рассматривают вариант с подписанием футболиста в летнее трансферное окно. Контракт хавбека с "Ромой" истекает ближайшим летом, поэтому он может сменить клуб бесплатно.

В нынешнем сезоне 33-летний Мхитарян провел за "Рому" 41 матч во всех турнирах, забил четыре гола и отдал девять результативных передач.

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