Мхитарян может перебраться в РПЛ
Фото твиттер Генриха Мхитаряна
Хавбек "Ромы" Генрих Мхитарян близок к уходу из клуба.
Как сообщает Tuttomercatoweb, 32-летний армянин может сменить команду уже в зимнее трансферное окно.
Отмечается, что "Рома" готова отпустить Мхитаряна, если поступит достойное предложение. Интерес к игроку проявляют несколько клубов РПЛ.
Действующее соглашение Мхитаряна с клубом истекает ближайшим летом.
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