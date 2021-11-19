Мхитарян может перебраться в РПЛ

Теги ромагенрих мхитарян

Мхитарян может перебраться в РПЛ Фото твиттер Генриха Мхитаряна

Хавбек "Ромы" Генрих Мхитарян близок к уходу из клуба.

Как сообщает Tuttomercatoweb, 32-летний армянин может сменить команду уже в зимнее трансферное окно.

Отмечается, что "Рома" готова отпустить Мхитаряна, если поступит достойное предложение. Интерес к игроку проявляют несколько клубов РПЛ.

Действующее соглашение Мхитаряна с клубом истекает ближайшим летом.

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