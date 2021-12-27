Мхитарян может перейти в "Спартак"
Фото: инстаграм Мхитаряна/Автор неизвестен
Армянский хавбек "Ромы" Генрих Мхитарян может перейти в один из клубов РПЛ, сообщает Tuttomercatoweb со ссылкой на Tuttosport.
По информации источника, в подписании футболиста заинтересован московский "Спартак".
Отмечается, что римляне не намерены предлагать новый контракт Мхитаряну. Нынешнее соглашение сторон рассчитано до конца текущего сезона.
В прошлом сезоне армянский футболист сыграл 34 матча в Серии А, в которых забил 13 голов и отдал 10 голевых передач.
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