Мхитарян может перейти в "Спартак"

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Мхитарян может перейти в "Спартак"Фото: инстаграм Мхитаряна/Автор неизвестен

Армянский хавбек "Ромы" Генрих Мхитарян может перейти в один из клубов РПЛ, сообщает Tuttomercatoweb со ссылкой на Tuttosport.

По информации источника, в подписании футболиста заинтересован московский "Спартак".

Отмечается, что римляне не намерены предлагать новый контракт Мхитаряну. Нынешнее соглашение сторон рассчитано до конца текущего сезона. 

В прошлом сезоне армянский футболист сыграл 34 матча в Серии А, в которых забил 13 голов и отдал 10 голевых передач.

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