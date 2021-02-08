Мхитарян может перейти в "Ювентус"

Туринский "Ювентуса" проявляет интерес к армянскому полузащитнику римской "Ромы" Генриху Мхитаряну, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям издания, "Ювентус" намерен проследить за ходом переговоров между Мхитаряном и "Ромой" о продлении контракта. Если у сторон возникнут сложности, туринский клуб постарается подписать хавбека.

32-летний Мхитарян в нынешнем сезоне провел за "Рому" 26 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: "Ювентус" не утратил интереса к Дзаньоло. | http://soccernews.ru