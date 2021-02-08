Мхитарян может перейти в "Ювентус"

Теги ювентусромагенрих мхитарянтрансферы

Мхитарян может перейти в "Ювентус"

Туринский "Ювентуса" проявляет интерес к армянскому полузащитнику римской "Ромы" Генриху Мхитаряну, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям издания, "Ювентус" намерен проследить за ходом переговоров между Мхитаряном и "Ромой" о продлении контракта. Если у сторон возникнут сложности, туринский клуб постарается подписать хавбека.

32-летний Мхитарян в нынешнем сезоне провел за "Рому" 26 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: "Ювентус" не утратил интереса к Дзаньоло. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Зидан рассказал, как прошла операция Рамоса

Зидан рассказал, как прошла операция Рамоса

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов