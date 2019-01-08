Мхитарян может покинуть "Арсенал"

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Мхитарян может покинуть "Арсенал"

Полузащитник лондонского "Арсенала" Генрих Мхитарян может сменить команду уже в зимнее трансферное окно, сообщает The Sun.

По сведениям издания, 29-летний армянин попрощается с "канонирами", если клуб купит хавбека "Барселоны" Дениса Суареса.

Напомним, что "Арсенал" готов заплатить за испанца 15,6 миллионов евро, однако "блауграна" не спешит расставаться со своим воспитанником.

В текущем сезоне Мхитарян сыграл за "пушкарей" 20 матчей, забил 4 гола и сделал 3 ассиста.

Контракт футболиста с "Арсеналом" рассчитан до июня 2021 года, а его стоимость оценивается в 30 миллионов евро.

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