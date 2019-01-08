Мхитарян может покинуть "Арсенал"

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Мхитарян может покинуть "Арсенал"

Игрок "Арсенала" Генрих Мхитарян может перейти в другой клуб, передает The Sun.

По данным издания, Мхитарян покинет лондонский клуб в случае перехода в команду Дениса Суареса.

Контракт Мхитаряна с "Арсеналом" действует до 30 июня 2021 года.

Трансферная стоимость армянина - 30 миллионов евро. 

В нынешнем сезоне Мхитарян участвовал в 20 матчах, забил 4 гола и отдал 3 ассиста.

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