Мхитарян может пропустить финал Лиги Европы

Участие хавбека "Арсенала" Генриха Мхитаряна в финале Лиги Европы против "Челси" находится под вопросом.

Как сообщает The Times, руководство "канониров" собирается оставить игрока в Англии из соображений безопасности. Решение будет принято на следующей неделе.

Напомним, что Мхитарян является гражданином Армении, а финал турнира будет проходить в Азербайджане. Между странами напряженные отношения из-за территориального спора.

Финальный поединок Лиги Европы запланирован на 29 мая.

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