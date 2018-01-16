Мхитарян может сорвать переход Санчеса в "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян может сорвать переход в свой клуб нападающего "Арсенала" Алексиса Санчеса.

Как сообщает The Times, агент 28-летнего армянина Мино Райола заявил, что без согласия его клиента сделка не состоится, а хавбек, по его словам, ещё не принял решение по своему будущему.

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