Мхитарян может сорвать переход Санчеса в "Манчестер Юнайтед"

Теги манчестер юнайтедарсенал лондоналексис санчесгенрих мхитарянмино райола

Мхитарян может сорвать переход Санчеса в "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян может сорвать переход в свой клуб нападающего "Арсенала" Алексиса Санчеса.

Как сообщает The Times, агент 28-летнего армянина Мино Райола заявил, что без согласия его клиента сделка не состоится, а хавбек, по его словам, ещё не принял решение по своему будущему.

Не пропустите: Гари Невилл: "Любой бы обменял Мхитаряна на Санчеса". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Роналду, Бензема и Деулофеу вошли в сборную разочарований по итогам первого круга Ла Лиги по версии Marca

Роналду, Бензема и Деулофеу вошли в сборную разочарований по итогам первого круга Ла Лиги по версии Marca

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 23 62
2 Манчестер Юнайтед 22 47
3 Ливерпуль 23 47
4 Челси 23 47
5 Тоттенхэм 23 44
6 Арсенал Лондон 23 39
7 Бернли 23 34
8 Лестер Сити 23 31
9 Эвертон 23 27
10 Уотфорд 23 26
11 Вест Хэм Юнайтед 23 25
12 Кристал Пэлас 23 25
13 Борнмут 23 24
14 Хаддерсфилд Таун 23 24
15 Ньюкасл Юнайтед 23 23
16 Брайтон & Хоув Альбион 23 23
17 Саутгемптон 23 21
18 Сток Сити 22 20
19 Вест Бромвич Альбион 23 19
20 Суонси Сити 23 17
Полная таблица

топ-5 тегов