Мхитарян может уйти из "Ромы" из-за Моуринью
Фото твиттер Генриха Мхитаряна
Хавбек "Ромы" Генрих Мхитарян может покинуть клуб.
Как сообщает журналист Николо Скира, футболист может отказаться продлевать контракт с клубом, который истекает предстоящим летом.
Отмечается, что причиной этому послужил приход Жозе Моуринью на пост тренера "волков". Из-за конфликта с Моуринью Мхитарян ушел из "Манчестер Юнайтед" в "Арсенал".
В этом сезоне Мхитарян провел 41 игру, в которых отметился 11 голами и 11 результативными передачами.
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