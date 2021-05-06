Мхитарян может уйти из "Ромы" из-за Моуринью

Теги ромагенрих мхитарянжозе моуринью

Мхитарян может уйти из "Ромы" из-за Моуринью Фото твиттер Генриха Мхитаряна

Хавбек "Ромы" Генрих Мхитарян может покинуть клуб.

Как сообщает журналист Николо Скира, футболист может отказаться продлевать контракт с клубом, который истекает предстоящим летом.

Отмечается, что причиной этому послужил приход Жозе Моуринью на пост тренера "волков". Из-за конфликта с Моуринью Мхитарян ушел из "Манчестер Юнайтед" в "Арсенал".

В этом сезоне Мхитарян провел 41 игру, в которых отметился 11 голами и 11 результативными передачами.

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