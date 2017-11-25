Мхитарян может вернуться в "Боруссию"

Теги манчестер юнайтедгенрих мхитарянборуссия дортмунд

Мхитарян может вернуться в "Боруссию"Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян крайне разочарован текущим положением дел в английском клубе.

По информации источника, "красные дьяволы" не собираются расставаться с футболистом, но он сам раздумывает над тем, чтобы вернуться в дортмундскую "Боруссию".

В текущем сезоне Мхитарян провел за "Манчестер Юнайтед" 16 матчей, в которых забил два гола и сделал пять голевых передач. 

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