Мхитарян может вернуться в "Боруссию"

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Мхитарян может вернуться в "Боруссию"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян может вернуться в дортмундскую "Боруссию", сообщает The Independent.

По сведениям издания, "шмели" хотят купить 28-летнего армянина, у которого возник конфликт с главным тренером "красных дьяволов" Жозе Моуринью, во время зимнего трансферного окна.

Напомним, что Мхитарян уже выступал за "Боруссию" с 2013 по 2016 год.

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