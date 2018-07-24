Мхитарян на спор нырнул в ледяную воду

Теги арсенал лондонгенрих мхитарян

Мхитарян на спор нырнул в ледяную воду
Армянский полузащитник "Арсенала" Генрих Мхитарян ради спора нырнул в контейнер с ледяной водой. 

"Было немного холодно! Но я выиграл спор", - написал Мхитарян в своем твиттере.

Напомним, что 29-летний Мхитарян перешел в "Арсенал" прошлой зимой из "Манчестер Юнайтед", провел за клуб 15 матчей и забил 3 гола.

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