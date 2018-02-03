Мхитарян: "Нам необходимо продолжать в том же духе"

Хавбек "Арсенала" Генрих Мхитарян поделился мнением о матче против "Эвертона" (5:1).

"Я счастлив. Мы одержали заслуженную победу. Нам необходимо продолжать в том же духе. Мы провели хороший поединок, играли в атаку. Во втором тайме было немного труднее, но в целом мне все понравилось" - приводит слова Мхитаряна ВВС.

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