Мхитарян намерен обсудить с Моуринью свое будущее

Теги манчестер юнайтеджозе моуриньюгенрих мхитарян

Мхитарян намерен обсудить с Моуринью свое будущееПолузащитник английского "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян намерен обсудить свое будущее с главным тренером своей команды Жозе Моуринью.

Как информирует The Sun, 28-летний хавбек остался разочарован тем, что в последних трех играх он не попадал в заявку манкунианцев. Ввиду этого армянин планирует встретиться с португальским наставником "Юнайтед", чтобы прояснить ситуацию с его будущим в клубе.

В нынешнем сезоне Мхитарян забил 2 гола и сделал 6 результативных передач в 17 матчах за "Манчестер Юнайтед".

Напомним, Моуринью ударил Эдерсона после манчестерского дерби. | soccernews.ru

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