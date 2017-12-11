Мхитарян намерен обсудить с Моуринью свое будущее

Полузащитник английского "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян намерен обсудить свое будущее с главным тренером своей команды Жозе Моуринью.

Как информирует The Sun, 28-летний хавбек остался разочарован тем, что в последних трех играх он не попадал в заявку манкунианцев. Ввиду этого армянин планирует встретиться с португальским наставником "Юнайтед", чтобы прояснить ситуацию с его будущим в клубе.

В нынешнем сезоне Мхитарян забил 2 гола и сделал 6 результативных передач в 17 матчах за "Манчестер Юнайтед".

Напомним, Моуринью ударил Эдерсона после манчестерского дерби. | soccernews.ru