Мхитарян назвал базу "Шахтера" дворцом

Экс-игрок "Шахтера" Генрих Мхитарян, играющий в аренде в "Роме", на ютуб-канале "Красава" рассказал, почему в украинском клубе его называли "хозяин базы".

"У "Шахтера" не база, а дворец.

Я мечтал играть в Европе. Луческу говорил мне: "Выходи с базы. Чего ты все время на базе?" Я три года жил в ней в "Шахтере". А в "Боруссии" мне сказали, что на базе нет комнат. Снял квартиру, жил там", - сказал Мхитарян.

В этом сезоне 31-летний футболист провел 13 матче в Серии А, забив 6 голов и сделав 3 результативные передачи.

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