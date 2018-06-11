Мхитарян назвал фаворитов ЧМ в России

Полузащитник лондонского "Арсенала" Генрих Мхитарян назвал фаворитов предстоящего Чемпионата Мира в России.

"Единого фаворита на ЧМ-2018 нет, все команды готовы очень хорошо. Я бы назвал претендентами на чемпионство Испанию, Францию и Аргентину", - приводит слова 29-летнего хавбека "канониров" sport24.ru.

Напомним, Марио Фернандес мечтает победить на ЧМ со сборной России. | soccernews.ru