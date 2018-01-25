Мхитарян назвал Озила "королём ассистов"

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Мхитарян назвал Озила "королём ассистов"

Полузащитник "Арсенала" Генрих Мхитарян высоко отозвался о своём новом партнёре по команде Месуте Озиле.

"Будет интересно играть вместе с Озилом. Все знают, что он фантастический футболист и "король ассистов". С нетерпением жду этого момента. Я обожаю его футбольный интеллект, то как он понимает и читает игру, придаёт ей темп, а также принимает решение в завершении атак" - цитирует Мхитаряна официальный сайт "канониров".

Напомним, что "Арсенал" подписал 29-летнего армянина в обмен на чилийского форварда Алексиса Санчеса, который перебрался в "Манчестер Юнайтед".

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