Мхитарян назвал причину своего неудачного выступления за "Манчестер Юнайтед"

Теги генрих мхитарянманчестер юнайтедарсенал лондон

Мхитарян назвал причину своего неудачного выступления за "Манчестер Юнайтед"Полузащитник лондонского "Арсенала" Генрих Мхитарян назвал причину своего неудачного выступления за "Манчестер Юнайтед".

"Всем известно, что "Арсенал" играет в атакующий футбол, и я люблю играть в атакующий футбол. В "Манчестере" мы тоже играли в атакующий футбол, но не в каждой игре, так что там все было несколько по-другому. Я не хочу никого обвинять, потому что каждый тренер в том или ином клубе придерживается своей философии. Может быть, я не смог вписаться в футбол Моуринью в "Манчестере", - цитирует 29-летнего хавбека Express.

Напомним, сегодня "Арсенал" сыграет против "Манчестер Сити". | soccernews.ru

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