Полузащитник лондонского "Арсенала" Генрих Мхитарян назвал причину своего неудачного выступления за "Манчестер Юнайтед".

"Всем известно, что "Арсенал" играет в атакующий футбол, и я люблю играть в атакующий футбол. В "Манчестере" мы тоже играли в атакующий футбол, но не в каждой игре, так что там все было несколько по-другому. Я не хочу никого обвинять, потому что каждый тренер в том или ином клубе придерживается своей философии. Может быть, я не смог вписаться в футбол Моуринью в "Манчестере", - цитирует 29-летнего хавбека Express.

Напомним, сегодня "Арсенал" сыграет против "Манчестер Сити". | soccernews.ru