Мхитарян: "Не ищу никаких оправданий своей игре за "Манчестер Юнайтед"

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Мхитарян: "Не ищу никаких оправданий своей игре за "Манчестер Юнайтед"
Полузащитник "Арсенала" Генрих Мхитарян рассуждает о своем выступлении за "Манчестер Юнайтед".

"Я не ищу никаких оправданий и не собираюсь никого обвинять. Сейчас в моей жизни начинается новая футбольная глава. Я рад, что перешел в "Арсенал". Надеюсь, что смогу добиться в клубе большего, чем в "Манчестер Юнайтед". Мне нечего доказывать. Буду наслаждаться игрой и приносить пользу клубу", - приводит слова Мхитаряна Sky Sports.

Напомним, что 29-летний Мхитарян перешел в "Арсенал" из "МЮ" в обмен на Алексиса Санчеса.

В этом сезоне хавбек провел за "канониров" 2 матча и отдал 3 результативные передачи.

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