Мхитарян не исключает своего трансфера в РПЛ

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Мхитарян не исключает своего трансфера в РПЛФото: инстаграм Мхитаряна/Автор неизвестен

Армянский хавбек "Ромы" Генрих Мхитарян не исключил своего перехода в одним из клубов российской премьер-лиги.

– Вас часто отправляют в российские клубы – "Спартак", ЦСКА, "Зенит". Через какое время вас можно ждать в России?

– Разговоры есть, это не секрет. На данный момент в чемпионате России я оказаться не могу, так как играю за "Рому" и хорошо себя там чувствую. Что будет дальше, время покажет. Никогда не говори никогда, – сказал Мхитарян.

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