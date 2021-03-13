Мхитарян не сыграет за сборную Армении в ближайших матчах

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Мхитарян не сыграет за сборную Армении в ближайших матчахХавбек "Ромы" и капитан сборной Армении Генрих Мхитарян получил травму голени и вынужден будет пропустить около трех недель, сообщает Vnews.am.

Таким образом, 32-летний полузащитник не сможет помочь сборной своей страны в ближайших матчах отбора к Чемпионату Мира 2022. К тренировкам он сможет вернуться уже после окончания мартовской паузы на игры сборных.

Армении 25, 28 и 31 марта сыграет против сборных Лихтенштейна (на выезде), Исландии (дома) и Румынии (дома)

Напомним, Мхитаряна заменили в первом тайме матча 1/8 финала Лиги Европы против "Шахтера" (3:0).

Читать также: "Рома" разгромила "Шахтер" в Лиге Европы | http://soccernews.ru

 
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