Мхитарян: "О ничьей команда не думала"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян прокомментировал победу над "Эвертоном" (4:0).

"Тяжелая и непростая игра. Мы не думали, что матч закончится со счетом 4:0, но "Эвертон" оставлял зоны за линией обороны. У нас было желание победить. О ничьей команда не думала. Мы понимали, что получим свободное пространство и ждали своих шансов.

Гол Валенсии получился великолепным. Прекрасный удар. Этот гол добавил нам уверенности и спокойствия. Пока наша команда побеждает, не имеет значения, с каким счетом это происходит - 1:0, 3:0, 4:0 или 2:1" - приводит слова Мхитаряна ВВС.

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