Мхитарян об уходе Ибрагимовича из "МЮ": "Для меня честь быть знакомым с тобой, гений!"



Полузащитник "Арсенала" Генрих Мхитарян попрощался с нападающим Златаном Ибрагимовичем, который покинул "Манчестер Юнайтед".

"Шоу должно продолжаться в Голливуде. Для меня честь быть знакомым с тобой, гений! Желаю тебе всего самого наилучшего в США", – написал Мхитарян в своем твиттере.

Напомним, что Мхитарян и Ибрагимович перешли в "МЮ" летом 2016 года. В январе Мхитарян перешел в "Арсенал". Что касается Ибрагимовича, то он, скорее всего, станет игроком "Лос-Анджелес Гэлакси".

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