Мхитарян об уходе Ибрагимовича из "МЮ": "Для меня честь быть знакомым с тобой, гений!"

Теги златан ибрагимовичгенрих мхитарян

Мхитарян об уходе Ибрагимовича из "МЮ": "Для меня честь быть знакомым с тобой, гений!"
Полузащитник "Арсенала" Генрих Мхитарян попрощался с нападающим Златаном Ибрагимовичем, который покинул "Манчестер Юнайтед".

"Шоу должно продолжаться в Голливуде. Для меня честь быть знакомым с тобой, гений! Желаю тебе всего самого наилучшего в США", – написал Мхитарян в своем твиттере.

Напомним, что Мхитарян и Ибрагимович перешли в "МЮ" летом 2016 года. В январе Мхитарян перешел в "Арсенал". Что касается Ибрагимовича, то он, скорее всего, станет игроком "Лос-Анджелес Гэлакси".

Не пропустите: Официально: Ибрагимович покинул "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

В равной игре Германия и Испания заключили мир

В равной игре Германия и Испания заключили мир

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 30 81
2 Манчестер Юнайтед 30 65
3 Ливерпуль 31 63
4 Тоттенхэм 30 61
5 Челси 30 56
6 Арсенал Лондон 30 48
7 Бернли 30 43
8 Лестер Сити 30 40
9 Эвертон 31 40
10 Борнмут 31 36
11 Уотфорд 31 36
12 Брайтон & Хоув Альбион 30 34
13 Ньюкасл Юнайтед 30 32
14 Суонси Сити 30 31
15 Хаддерсфилд Таун 31 31
16 Кристал Пэлас 31 30
17 Вест Хэм Юнайтед 30 30
18 Саутгемптон 30 28
19 Сток Сити 31 27
20 Вест Бромвич Альбион 31 20
Полная таблица

топ-5 тегов