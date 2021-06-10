Мхитарян обратился к Арсену Захаряну

Фото твиттер Генриха Мхитаряна

Полузащитник "Ромы" Генрих Мхитарян выразил надежду, что хавбек московского "Динамо" Арсен Захарян в скором времени перейдёт в европейский клуб.

"Конечно, я слышал о таком футболисте, как Арсен Захарян. Так как он уже в 17 лет начал играть, забивать и отдавать голевые передачи за первую команду "Динамо", я ему могу только пожелать удачи. Продолжай работать, Арсен. Никогда не останавливайся на том, чего достиг. Всегда надо работать, идти вперёд и верить в свою мечту, если, конечно, она у тебя есть.

Я жил на базе до 24 лет - до того, как перешёл в дортмундскую "Боруссию". У меня была цель. Надеюсь, что у Арсена тоже есть такая цель, чтобы он играл в лучших командах в Европе. Надеюсь, в скором времени увидим его в топовых чемпионатах", - сказал Мхитарян.

В минувшем сезоне 18-летний Захарян забил 3 гола и сделал 5 ассистов в 13 матчах за первую команду "Динамо".

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