Мхитарян обратился к Арсену Захаряну
Фото твиттер Генриха Мхитаряна
Полузащитник "Ромы" Генрих Мхитарян выразил надежду, что хавбек московского "Динамо" Арсен Захарян в скором времени перейдёт в европейский клуб.
"Конечно, я слышал о таком футболисте, как Арсен Захарян. Так как он уже в 17 лет начал играть, забивать и отдавать голевые передачи за первую команду "Динамо", я ему могу только пожелать удачи. Продолжай работать, Арсен. Никогда не останавливайся на том, чего достиг. Всегда надо работать, идти вперёд и верить в свою мечту, если, конечно, она у тебя есть.
Я жил на базе до 24 лет - до того, как перешёл в дортмундскую "Боруссию". У меня была цель. Надеюсь, что у Арсена тоже есть такая цель, чтобы он играл в лучших командах в Европе. Надеюсь, в скором времени увидим его в топовых чемпионатах", - сказал Мхитарян.
В минувшем сезоне 18-летний Захарян забил 3 гола и сделал 5 ассистов в 13 матчах за первую команду "Динамо".
Не пропустите: Отец Захаряна: "Конечно, Арсен расстроился, что пропустит Евро". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Барселона" пока не делала предложений Месси о продлении контракта
-
Экс-защитник "Зенита" Ломбертс начал тренерскую карьеру
-
Официально: Педриньо переходит из "Бенфики" в "Шахтёр"
-
Сборная США в товарищеском матче разгромила Коста-Рику
-
Мхитарян обратился к Арсену Захаряну
-
Арустамяну разрешили работать на Евро-2020
-
Коутиньо зовут во Францию
-
"Локомотив" активировал опцию выкупа белорусского хавбека
-
Буффон отказал "Барселоне"
-
Главные новости дня: 9 июня
-
Сборная России выложила видео с открытой тренировки
-
1
Роналду приблизился к рекорду по голам за сборную
-
Фонсека близок к назначению в "Тоттенхэм"
-
Платини высказался о Суперлиге
-
Покинувший "Локомотив" Джорджевич может перебраться в Испанию
-
ЦСКА может отпустить Бийола в аренду
-
Сборная Бразилии назвала заявку на Кубок Америки
-
Тедеско рассказал о своих отношениях с Заремой
-
1
Роналду помог сборной Португалии разгромить Израиль в товарищеском матче
-
Де Лигт может пропустить матч с Украиной
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17