Мхитарян оценил уровень Серии А

Полузащитник "Ромы" Генрих Мхитарян считает ошибочным мнение, что чемпионат Италии сейчас недостаточно силён.

"Думаю, итальянский футбол недооценён. Он не такой, как о нём думают и говорят. Раньше я часто слышал, что чемпионат здесь недостаточно сильный. Могу заявить, что это неправда. С первой же игры против "Сассуоло" я понял, что итальянский футбол лучше, чем многие говорят. Меня действительно впечатлил уровень футболистов, даже в командах из нижней части таблицы есть отличные игроки.

Все команды хотят владеть мячом, атаковать, они не только обороняются и ждут ошибки соперника. Напротив, они стараются играть в свой футбол, получать удовольствие от игры и набирать очки. Меня это реально впечатлило, потому что я не ожидал столь высокого уровня игры от всех команд Серии А", - цитирует армянина официальный сайт "волков".

31-летний Мхитарян сыграл за "Рому" 27 матчей, забил 9 голов и сделал 6 ассистов.

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