Мхитарян определился с игровым номером в "Арсенале"

Теги арсенал лондонгенрих мхитарян

Мхитарян определился с игровым номером в "Арсенале"

Новичок "Арсенала" Генрих Мхитарян определился с игровым номером в лондонском клубе.

29-летний армянин будет выступать за "канониров" с цифрой "7" на спине. Ранее под этим номером играл Алексис Санчес, который перебрался в "Манчестер Юнайтед" в обмен на Мхитаряна.

Фото: Футболка Мхитаряна

Не пропустите: Мхитарян: "Сбылась моя мечта". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Битва за полуфинал Кубка Испании: "Алавес" против "Валенсии"

Битва за полуфинал Кубка Испании: "Алавес" против "Валенсии"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 24 65
2 Манчестер Юнайтед 24 53
3 Челси 24 50
4 Ливерпуль 24 47
5 Тоттенхэм 24 45
6 Арсенал Лондон 24 42
7 Лестер Сити 24 34
8 Бернли 24 34
9 Эвертон 24 28
10 Уотфорд 24 26
11 Вест Хэм Юнайтед 24 26
12 Борнмут 24 25
13 Кристал Пэлас 24 25
14 Хаддерсфилд Таун 24 24
15 Ньюкасл Юнайтед 24 23
16 Брайтон & Хоув Альбион 24 23
17 Сток Сити 24 23
18 Саутгемптон 24 22
19 Вест Бромвич Альбион 24 20
20 Суонси Сити 24 20
Полная таблица

топ-5 тегов