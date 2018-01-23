Мхитарян определился с игровым номером в "Арсенале"

Новичок "Арсенала" Генрих Мхитарян определился с игровым номером в лондонском клубе.

29-летний армянин будет выступать за "канониров" с цифрой "7" на спине. Ранее под этим номером играл Алексис Санчес, который перебрался в "Манчестер Юнайтед" в обмен на Мхитаряна.

Фото: Футболка Мхитаряна

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