Мхитарян определился с потенциальными вариантами продолжения своей карьеры

Теги манчестер юнайтедгенрих мхитарянборуссия дортмундарсенал лондонтоттенхэм

Мхитарян определился с потенциальными вариантами продолжения своей карьерыПолузащитник английского "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян определился с потенциальными вариантами продолжения своей карьеры.

Об этом, как информирует Express, сообщил немецкий футбольный эксперт Ли Прайс. В частности, он рассказал: "Генриху Мхитаряну сообщили, что он может покинуть "Манчестер Юнайтед", и "красные дьяволы" уже предложили армянина его бывшему клубу "Боруссии" из Дортмунда. Сейчас готовится заявка на аренду футболиста в следующем месяце с возможностью выкупа его контракта на сумму менее половины 30-ти миллионов евро, которые были заплачены за него менее 18-ти месяцев назад.

Тем не менее, плеймейкер своим решением рушит все планы Жозе Моуриньо. Он предпочитает остаться в Премьер-Лиге с потенциальными переходами в "Арсенал" или "Тоттенхэм". Он заинтересован в переезде в Лондон, а не в возвращении в Германию".

Напомним, Мхитарян попал в сборную разочарований первой половины сезона АПЛ. | soccernews.ru

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