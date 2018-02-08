Мхитарян отказал двум российским клубам

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Мхитарян отказал двум российским клубам
Комментатор Нобель Арустамян заявил, что два российских клуба хотели арендовать армянского полузащитника Генриха Мхитаряна.

"Мхитарян выбрал футбол. Он остался в Англии, хотя лично я знаю как минимум две команды из РФПЛ, которые хотели и мечтали взять Мхитаряна в аренду на полгода. Понимая, что выкупить трансфер у "МЮ" практически невозможно, они рассматривали возможность взять Генриха в аренду. Однако игрок дал всем понять, что хочет играть в Англии, поэтому в России мы его пока не увидим. Но, возможно, через несколько лет Мхитарян всё же поиграет в России", - приводят слова Арустамяна российские СМИ.

Напомним, что 29-летний Мхитарян этой зимой перешел из "Манчестер Юнайтед" в "Арсенал".

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