Мхитарян отказал двум топ-клубам РПЛ

Теги зенит санкт-петербургкраснодаргенрих мхитарянроматрансферы

Мхитарян отказал двум топ-клубам РПЛ

Фото твиттер Генриха Мхитаряна

Полузащитник "Ромы" Генрих Мхитарян мог во время зимнего трансферного окна оказаться в "Краснодаре" или "Зените".

По информации "Матч ТВ", оба российских топ-клуба связывались с 32-летним футболистом, однако получили отказ.

Армянин пока хочет остаться в Европе по семейным обстоятельствам.

В текущем сезоне Мхитарян сыграл за "Рому" 16 матчей, забил 2 гола и сделал 4 ассиста. Его контракт с "волками" истекает в июне 2022 года. Рыночная стоимость игрока – 15 миллионов евро.

Не пропустите: Мхитарян рассказал, когда собирается завершить карьеру. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Болельщики "Валенсии" проведут протесты против владельца клуба

Болельщики "Валенсии" проведут протесты против владельца клуба

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов