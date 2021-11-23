Мхитарян отказал двум топ-клубам РПЛ

Фото твиттер Генриха Мхитаряна

Полузащитник "Ромы" Генрих Мхитарян мог во время зимнего трансферного окна оказаться в "Краснодаре" или "Зените".

По информации "Матч ТВ", оба российских топ-клуба связывались с 32-летним футболистом, однако получили отказ.

Армянин пока хочет остаться в Европе по семейным обстоятельствам.

В текущем сезоне Мхитарян сыграл за "Рому" 16 матчей, забил 2 гола и сделал 4 ассиста. Его контракт с "волками" истекает в июне 2022 года. Рыночная стоимость игрока – 15 миллионов евро.

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