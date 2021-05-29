Мхитарян отклонил предложение "Зенита"

Теги ромагенрих мхитарянзенит санкт-петербург

Мхитарян отклонил предложение "Зенита" Фото твиттер Генриха Мхитаряна

"Зенит" пытался заполучить хавбека "Ромы" Генриха Мхитаряна.

Как сообщает Il Romanista, 32-летний футболист отклонил предложение чемпиона России, так как его не устроили предлагаемые условия.

Ранее сообщалось, что Мхитарян рассматривает возможность смены клуба. Его трансферная стоимость оценивается в 20 миллионов евро.

В этом сезоне Серии А на счету игрока 12 голов и 10 ассистов в 33 играх.

Читайте также: Мхитарян близок к продлению контракта с "Ромой". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Манчестер Юнайтед" определился с бюджетом на летнее трансферное окно

"Манчестер Юнайтед" определился с бюджетом на летнее трансферное окно

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов