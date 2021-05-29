Мхитарян отклонил предложение "Зенита"

Фото твиттер Генриха Мхитаряна

"Зенит" пытался заполучить хавбека "Ромы" Генриха Мхитаряна.

Как сообщает Il Romanista, 32-летний футболист отклонил предложение чемпиона России, так как его не устроили предлагаемые условия.

Ранее сообщалось, что Мхитарян рассматривает возможность смены клуба. Его трансферная стоимость оценивается в 20 миллионов евро.

В этом сезоне Серии А на счету игрока 12 голов и 10 ассистов в 33 играх.

Читайте также: Мхитарян близок к продлению контракта с "Ромой". | http://soccernews.ru