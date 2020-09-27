Мхитарян отреагировал на возобновление боевых действий в Нагорном Карабахе

Хавбек "Ромы" и сборной Армении Генрих Мхитарян надеется на скорейшую остановку боевых действий в Арцахе.

"У нас есть неотъемлемое право жить на своей родине без реальной угрозы жизни. Наши дети имеют право жить в мире, а не прятаться в убежищах. Я всегда рядом со своим народом!

Сегодня утром мне стало известно о крупномасштабной атаке азербайджанской армии на Нагорный Карабах (де-факто независимое государство с армянским населением - прим. Soccernews.ru), целью которого было гражданское население в Степанакерте и ближайших районах.

Я призываю международное сообщество оказать давление и помочь остановить военные действия против регионального мира и безопасности", - написал Мхитарян в инстаграме.

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