Мхитарян: "Озил является лучшей десяткой в мире"

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Мхитарян: "Озил является лучшей десяткой в мире"
Полузащитник "Арсенала" Генрих Мхитарян назвал своего одноклубника хавбека Месута Озила лучшим игроком мира на своей позиции.

"Озил входит в число лучших игроков мира. Играть с ним одно удовольствие. Месут обладает отличной техникой, пониманием и видением игры. Он является лучшей десяткой в мире", - приводит слова Мхитаряна Sky Sports.

В этом сезоне 29-летний Озил провел за "Арсенал" 23 матча во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 7 результативных передач.

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