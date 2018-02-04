Мхитарян - первый футболист "Арсенала" за последние пять лет, который отметился тремя ассистами в матче АПЛ

Теги арсенал лондонгенрих мхитарян

Мхитарян - первый футболист "Арсенала" за последние пять лет, который отметился тремя ассистами в матче АПЛ

Хавбек "Арсенала" Генрих Мхитарян отметился результативными действиями в игре с "Эвертоном" (5:1).

Как сообщает OptaJoe, Мхитарян стал первым футболистом "Арсенала" с 2013 года, который отметился тремя голевыми передачами в матче АПЛ.

В мае 2013 года Санти Касорла сделал 4 ассиста в матче с "Уиганом".

Смотрите также обзор матча "Арсенал" - "Эвертон". | http://soccernews.ru

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