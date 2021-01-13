Мхитарян планирует продлить контракт с "Ромой"

Хавбек "Ромы" Генрих Мхитарян дал комментарий касательно своего будущего. Футболист заявил, что планирует сесть за стол переговоров для подписания нового контракта с клубом.

"В Риме меня отлично приняли, поверили в мои возможности. Вы сами можете увидеть это по моей игре. Из-за насыщенного графика, не было возможности обговорить детали нового соглашения. Напряженная игра с "Интером", теперь предстоит дерби с "Лацио". Но в скором времени мы приступим к обсуждению", — приводит слова Мхитаряна La Repubblica.