Мхитарян планирует продлить контракт с "Ромой"

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Мхитарян планирует продлить контракт с "Ромой"Хавбек "Ромы" Генрих Мхитарян дал комментарий касательно своего будущего. Футболист заявил, что планирует сесть за стол переговоров для подписания нового контракта с клубом.

"В Риме меня отлично приняли, поверили в мои возможности. Вы сами можете увидеть это по моей игре. Из-за насыщенного графика, не было возможности обговорить детали нового соглашения. Напряженная игра с "Интером", теперь предстоит дерби с "Лацио". Но в скором времени мы приступим к обсуждению", — приводит слова Мхитаряна La Repubblica.

В текущем сезоне Мхитарян провел 22 матча за римский клуб. В его активе 9 забитых мячей и 10 голевых передач. Действующее соглашение 31-летнего армянина с "ромой" заканчивается в июне 2021 года.

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