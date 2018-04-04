Мхитарян поделился ожиданиями от матча с ЦСКА

Хавбек "Арсенала" Генрих Мхитарян прокомментировал предстоящую игру против ЦСКА.

"Могу сказать, что ЦСКА - очень хорошая команда. У них появилось несколько новых футболистов по сравнению с прошлым сезоном. Все знают, что братьям Березуцким уже 35 лет, они очень опытны, что поможет им компактно сыграть в обороне.

Не осталось простых команд. У нас еще несколько матчей в АПЛ. Мы намерены выложиться по полной, чтобы выиграть эти матчи и показать, какое место мы занимаем в Европе" - приводят слова Мхитаряна российские СМИ.

Поединок между "Арсеналом" и ЦСКА состоится завтра в 22:05 по московскому времени.

Читайте также: Харри Реднапп дал совет ЦСКА, как обыграть "Арсенал". | http://soccernews.ru