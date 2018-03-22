Мхитарян поделился ожиданиями от противостояния с ЦСКА

Полузащитник "Арсенала" Генрих Мхитарян высказался по поводу грядущего противостояния с ЦСКА в рамках 1/4 финала Лиги Европы.

"Я уже играл в этом сезоне против ЦСКА в составе "Манчестер Юнайтед". Могу сказать, что, несмотря на то, что мы выиграли со счётом 4:1, мы столкнулись с большими трудностями. Судя по последнему матчу ЦСКА, они однозначно стали намного сильнее. Можно с уверенностью сказать, что нас ждут очень интересные матчи" - сказал Мхитарян.

Напомним, что первый матч между "Арсеналом" и ЦСКА состоится 5 апреля в Лондоне, а ответный - 12 апреля в Москве.

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