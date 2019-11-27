Мхитарян попал в заявку "Ромы" впервые с сентября
Полузащитник "Ромы" Генрих Мхитарян вошел в заявку команды на матч Лиги Европы с "Истамбулом". Об этом сообщает твиттер итальянского клуба.
Отметим, что футболист попал в заявку римлян впервые с сентября. Футболист был травмирован и недавно восстановился.
В этом сезоне Мхитарян участвовал в 4 матчах Серии А, отметившись 1 голом и 1 ассистом.
Матч "Истамбул" - "Рома" состоится завтра, 28 ноября. Начало встречи - в 20:55 (мск).
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