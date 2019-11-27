Мхитарян попал в заявку "Ромы" впервые с сентября

Теги генрих мхитарянрома

Мхитарян попал в заявку "Ромы" впервые с сентября

Полузащитник "Ромы" Генрих Мхитарян вошел в заявку команды на матч Лиги Европы с "Истамбулом". Об этом сообщает твиттер итальянского клуба.

Отметим, что футболист попал в заявку римлян впервые с сентября. Футболист был травмирован и недавно восстановился.

В этом сезоне Мхитарян участвовал в 4 матчах Серии А, отметившись 1 голом и 1 ассистом.

Матч "Истамбул" - "Рома" состоится завтра, 28 ноября. Начало встречи - в 20:55 (мск).

Не пропустите: "Рома" и "Лацио" добыли победы в своих матчах, "Фиорентина" проиграла "Вероне"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Зенит" обыграл "Лион" в домашнем матче Лиги Чемпионов

"Зенит" обыграл "Лион" в домашнем матче Лиги Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 13 35
2 Интер Милан Интер Милан 13 34
3 Лацио Лацио 13 27
4 Кальяри Кальяри 13 25
5 Рома Рома 13 25
6 Аталанта Аталанта 13 22
7 Наполи Наполи 13 20
8 Парма Парма 13 18
9 Хеллас Верона Хеллас Верона 13 18
10 Фиорентина Фиорентина 13 16
11 Торино Торино 13 14
12 Милан Милан 13 14
13 Удинезе Удинезе 13 14
14 Сассуоло Сассуоло 12 13
15 Болонья Болонья 13 13
16 Сампдория Сампдория 13 12
17 Лечче Лечче 13 11
18 Дженоа Дженоа 13 10
19 СПАЛ СПАЛ 13 9
20 Брешия Брешия 12 7
Полная таблица

топ-5 тегов