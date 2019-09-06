Мхитарян порассуждал о причинах неудачной игры в "Арсенале"

Новичок "Ромы" Генрих Мхитарян поделился мыслями о периоде выступлений за лондонский "Арсенал".

"Не могу сказать, что я не адаптировался к АПЛ. Не знаю, наверное, свою роль сыграла смена тренера. Я перешёл в "Арсенал" по желанию Венгера, но потом он покинул клуб и пришёл Эмери. Возможно, моя игровая философия не соответствовала его философии", - приводит слова армянского хавбека Armfootball.

Напомним, что "Рома" арендовала Мхитаряна до конца текущего сезона за 3 миллиона евро.

За "Арсенал" полузащитник выступал с января 2018 года, сыграл 59 матчей, забил 9 голов и сделал 13 ассистов.

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