Мхитарян после завершения карьеры будет работать в РПЛ

Теги ромакраснодаргенрих мхитарянсергей галицкий

Мхитарян после завершения карьеры будет работать в РПЛ

Фото твиттер Генриха Мхитаряна

Полузащитник "Ромы" Генрих Мхитарян договорился о трудоустройстве в России после окончания профессиональной карьеры.

По информации ArmSport, 32-летний футболист принял предложение стать в будущем спортивным директором "Краснодара".

Армянин согласовал данный вопрос с владельцем "быков" Сергеем Галицким. При этом играть в РПЛ звёздный хавбек не хочет.

Следующим летом Мхитарян получит статус свободного агента в связи с истечением контракта с "Ромой". В текущем сезоне он забил 2 гола и сделал 5 ассистов в 23 матчах.

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