Мхитарян после завершения карьеры будет работать в РПЛ
Фото твиттер Генриха Мхитаряна
Полузащитник "Ромы" Генрих Мхитарян договорился о трудоустройстве в России после окончания профессиональной карьеры.
По информации ArmSport, 32-летний футболист принял предложение стать в будущем спортивным директором "Краснодара".
Армянин согласовал данный вопрос с владельцем "быков" Сергеем Галицким. При этом играть в РПЛ звёздный хавбек не хочет.
Следующим летом Мхитарян получит статус свободного агента в связи с истечением контракта с "Ромой". В текущем сезоне он забил 2 гола и сделал 5 ассистов в 23 матчах.
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|Интер Милан
|26
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|4
|Аталанта
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|5
|Рома
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|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
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|Фиорентина
|27
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|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
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|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
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|СПАЛ
|26
|18
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|Брешия
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