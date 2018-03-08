Мхитарян поучаствовал в 15 голах в Лиге Европы - лучший результат с 2015 года

Теги арсенал лондонгенрих мхитарян

Мхитарян поучаствовал в 15 голах в Лиге Европы - лучший результат с 2015 года

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы "Арсенал" играет с "Миланом" (1:0, первый тайм).

Счет в этом поединке открыл армянский полузащитник лондонского клуба Генрих Мхитарян.

Стоит отметить, что 29-летний Мхитарян поучаствовал в 15 голах в Лиге Европы (9 мячей и 6 голевых пасов). Это лучший результат среди всех игроков начиная с сезона 2015/16.

Не пропустите: Семь из последних девяти голов Мхитаряна были забиты в еврокубках. | http://soccernews.ru

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