Мхитарян поздравил Миранчука с переходом в "Аталанту"

Хавбек "Ромы" Генрих Мхитарян поздравил полузащитника Алексея Миранчука с переходом в "Аталанту". Футболист записал видеообращение игроку.

"Привет, Алексей. Поздравляю тебя с переходом в "Аталанту". Надеюсь, ты сделал правильный шаг и выбор. Желаю тебе счастья, успехов, чтобы ты проявил себя так, как сумел сделать это в России. И конечно удачи. Увидимся", - сказал Мхитарян.

Напомним, 24-летний футболист перешел в "Аталанту" из "Локомотива", заключив пятилетний контракт с итальянским клубом. По данным СМИ, футболист будет зарабатывать 1,7 миллиона евро в год.

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