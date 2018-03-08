Мхитарян прервал 584-минутную сухую серию "Милана" во всех турнирах

Теги миланарсенал лондон

Мхитарян прервал 584-минутную сухую серию "Милана" во всех турнирах

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы "Милан" играет с "Арсеналом" (0:2, второй тайм).

Счет на 15-й минуте открыл полузащитник лондонского клуба Генрих Мхитарян.

Стоит отметить, что "Милан" прервал 584-минутную серию без пропущенных голов.

Не пропустите: Мхитарян поучаствовал в 15 голах в Лиге Европы - лучший результат с 2015 года. | http://soccernews.ru

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