Мхитарян признался, что хочет надолго остаться в "Роме"
Хавбек "Ромы" Генрих Мхитарян, права которого принадлежат "Арсеналу", сказал, что надеется остаться в Риме.
"Хотелось выступать в "Роме" не только в следующем сезоне, но и в ближайшие годы. У меня по-прежнему действующий контракт с "Арсеналом", здесь все будет зависеть от договоренности клубов между собой.
Конечно, если не получится остаться в "Роме", то буду возвращаться в "Арсенал", - цитирует Мхитаряна Goal.
Футболист перешел в "Рому" летом 2019 года.
Не пропустите: "Рома" готова отдать "Арсеналу" молодого таланта в обмен на Мхитаряна| http://soccernews.ru
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