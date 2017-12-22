Мхитарян признан лучшим игроком Армении в 7-й раз подряд

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян признан лучшим игроком Армении по итогам 2017 года.

В борьбе за награду 28-летний футболист опередил форварда "Вардара" Тиграна Барсегяна и защитника "Урала" Вараздата Арояна.

Стоит отметить, что Мхитарян признан игроком года в Армении в седьмой раз подряд и в восьмой раз за карьеру.

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