Мхитарян признан лучшим игроком Армении в 7-й раз подряд

Теги манчестер юнайтедгенрих мхитарянармения

Мхитарян признан лучшим игроком Армении в 7-й раз подряд

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян признан лучшим игроком Армении по итогам 2017 года.

В борьбе за награду 28-летний футболист опередил форварда "Вардара" Тиграна Барсегяна и защитника "Урала" Вараздата Арояна.

Стоит отметить, что Мхитарян признан игроком года в Армении в седьмой раз подряд и в восьмой раз за карьеру.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" определился со стоимостью Мхитаряна. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Очередной разгром на "Этихаде": "Манчестер Сити" не заметил "Борнмут"

Очередной разгром на "Этихаде": "Манчестер Сити" не заметил "Борнмут"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
Полная таблица

топ-5 тегов