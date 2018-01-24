Мхитарян продаст футболку "Манчестер Юнайтед" ради благотворительсти

Полузащитник "Арсенала" Генрих Мхитарян собрал автографы футболистов "Манчестер Юнайтед" на футболке клуба ради благотворительной акции.

Все средства с продажи будут переданы в Армению, чтобы помочь детям, больным раком.

Как сообщает источник, таким образом известный футболист хочет отблагодарить всех тех, кто участвовал в съемках документального фильма "Микки: армянский герой".

Напомним, что Мхитарян перешел из "Манчестер Юнайтед" в "Арсенал" 22 января.

Читайте: Мхитарян провел первую тренировку в "Арсенале" | http://soccernews.ru