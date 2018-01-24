Мхитарян продаст футболку "Манчестер Юнайтед" ради благотворительсти

Теги генрих мхитарянманчестер юнайтедарсенал лондон

Мхитарян продаст футболку "Манчестер Юнайтед" ради благотворительстиПолузащитник "Арсенала" Генрих Мхитарян собрал автографы футболистов "Манчестер Юнайтед" на футболке клуба ради благотворительной акции. 

Все средства с продажи будут переданы в Армению, чтобы помочь детям, больным раком.

Как сообщает источник, таким образом известный футболист хочет отблагодарить всех тех, кто участвовал в съемках документального фильма "Микки: армянский герой".

Напомним, что Мхитарян перешел из "Манчестер Юнайтед" в "Арсенал" 22 января.

Читайте: Мхитарян провел первую тренировку в "Арсенале"  | http://soccernews.ru

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