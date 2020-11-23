Мхитарян продлит контракт с "Ромой" в ближайшее время

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Мхитарян продлит контракт с "Ромой" в ближайшее время

Хавбек Генрих Мхитарян в скором времени подпишет новое соглашение с "Ромой", утверждает Gazzetta dello Sport.

По информации издания, контракт будет рассчитан до конца сезона-2021/22. Нынешнее соглашение рассчитано до лета 2021 года.

В текущем розыгрыше 31-летний футболист в 8 матчах Серии А отметился 5 голами и 4 ассистами.

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