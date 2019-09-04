Мхитарян прокомментировал свой переход в "Рому"

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Мхитарян прокомментировал свой переход в "Рому"

Хавбек Генрих Мхитарян на пресс-конференции рассказал, что думает о своем переходе из "Арсенала" в "Рому" на правах аренды. 

"Все произошло в последний момент. Посте матча с "Тоттенхэмом" мне позвонил агент и сказал, что я должен лететь в Рим, подписывать контракт с "Ромой".

Для меня это отличная возможность, так как в "Арсенале" мне не доставало игрового времени. Я давно не был на поле все 90 минут, а я готов к этому", - сказал Мхитарян.

Римский клуб арендовал футболиста до окончания сезона-2019/20 за три миллиона евро. В соглашении между клубами нет опции о приоритетном праве выкупа.

А еще: "Рома" объявила о переходе Мхитаряна| http://soccernews.ru
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