Мхитарян прокомментировал свой переход в "Рому"

Хавбек Генрих Мхитарян на пресс-конференции рассказал, что думает о своем переходе из "Арсенала" в "Рому" на правах аренды.

"Все произошло в последний момент. Посте матча с "Тоттенхэмом" мне позвонил агент и сказал, что я должен лететь в Рим, подписывать контракт с "Ромой".

Для меня это отличная возможность, так как в "Арсенале" мне не доставало игрового времени. Я давно не был на поле все 90 минут, а я готов к этому", - сказал Мхитарян.

Римский клуб арендовал футболиста до окончания сезона-2019/20 за три миллиона евро. В соглашении между клубами нет опции о приоритетном праве выкупа.

А еще: "Рома" объявила о переходе Мхитаряна| http://soccernews.ru