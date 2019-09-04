Мхитарян прокомментировал свой переход в "Рому"
Хавбек Генрих Мхитарян на пресс-конференции рассказал, что думает о своем переходе из "Арсенала" в "Рому" на правах аренды.
"Все произошло в последний момент. Посте матча с "Тоттенхэмом" мне позвонил агент и сказал, что я должен лететь в Рим, подписывать контракт с "Ромой".
Для меня это отличная возможность, так как в "Арсенале" мне не доставало игрового времени. Я давно не был на поле все 90 минут, а я готов к этому", - сказал Мхитарян.
Римский клуб арендовал футболиста до окончания сезона-2019/20 за три миллиона евро. В соглашении между клубами нет опции о приоритетном праве выкупа.
А еще: "Рома" объявила о переходе Мхитаряна| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|4
|12
|2
|Манчестер Сити
|4
|10
|3
|Лестер Сити
|4
|8
|4
|Кристал Пэлас
|4
|7
|5
|Вест Хэм Юнайтед
|4
|7
|6
|Арсенал Лондон
|3
|6
|7
|Манчестер Юнайтед
|4
|5
|8
|Шеффилд Юнайтед
|4
|5
|9
|Челси
|4
|5
|10
|Тоттенхэм
|3
|4
|11
|Бернли
|4
|4
|12
|Эвертон
|3
|4
|13
|Саутгемптон
|4
|4
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|4
|15
|Борнмут
|4
|4
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|4
|4
|17
|Вулверхэмптон
|3
|3
|18
|Астон Вилла
|4
|3
|19
|Норвич Сити
|4
|3
|20
|Уотфорд
|4
|1