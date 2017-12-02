Мхитарян пропустит игру с "Арсеналом"

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Мхитарян пропустит игру с "Арсеналом"

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян не сыграет против "Арсенала".

Как сообщает Manchester Evening News, футболист не попал в заявку на матч, однако причина не уточняется. Ранее наставник "МЮ" Жозе Моуринью критиковал игру армянина.

Отметим, что из-за повреждений матч пропустят Маруан Феллаини, Фил Джонс и Эрик Байи.

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